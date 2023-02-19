Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду

Нигерийский нападающий “Наполи” Виктор Осимхен превзошел достижения форвардов ПСЖ Лионеля Месси и “Аль-Насра” Криштиану Роналду по скорости забитых первых 100 голов в карьере.

Нигериец отличился 100-м голом в матче 23-го тура Серии А с “Сассуоло” (2:0). Для этого ему понадобилось провести 197 матчей. Месси достиг данной отметки за 210 матчей, Роналду - за 301.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 23 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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