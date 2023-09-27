Осимхен поругался с руководством Наполи

Лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен имеет проблемы с руководством клуба из Неаполя.

На ситуацию обратили внимание итальянские СМИ. В частности, африканский футболист удалил большую часть фотографий, связанных с его карьерой в «Наполи», со своей страницы в социальных сетях.

При этом звездный игрок оставил изображения, связанные с национальной командой и его предыдущими клубами.

Ранее уже сообщалось о вероятном конфликте между Осимхеном и руководством «Наполи». В частности, игроку не нравилось, что в сети появилось юмористическое видео относительно него.

При этом пока источник не берется утверждать, будет ли нынешний конфликт причиной для того, чтобы форвард покинул команду.

В прошлом сезоне Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах и забил 31 гол, сделав также четыре результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде стать чемпионом страны. Соглашение между игроком и клубом истекает летом 2025 года, а рыночная стоимость Осимхена оценивается в120 миллионов евро.