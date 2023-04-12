Осимхен определился с клубом, в который готов перейти

Нападающий неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктор Осимхен хочет перейти в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист с радостью переберется в немецкий клуб. Ранее с ним уже провели предварительные переговоры представители мюнхенцев. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как неаполитанцы потребуют за него не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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