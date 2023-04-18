Осимхен определился, где хочет продолжить карьеру

Главный бомбардир “Наполи” Виктор Осимхен рассматривает различные варианты продолжения своей карьеры.

По информации журналиста Керри Хау, приоритетом для нигерийского игрока является переход в АПЛ, хотя он не исключает возможность перехода в "Баварию".

Как известно, в услугах футболиста заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем розыгрыше Серии А нигериец является лучшим бомбардиром с 21 голом, а также забил 4 гола в Лиге чемпионов.