Осимхен не перейдет в "Баварию"

Мюнхенская “Бавария” не будет покупать нападающего неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктора Осимхена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов был заплатить за футболиста около 100 миллионов евро, но итальянцы хотят получить за него не менее 150 миллионов евро. Таким образом, главным претендентом на нигерийца является “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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