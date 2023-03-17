Осимхен назвал своего главного кумира в мире футбола

Форвард “Наполи” Виктор Осимхен признался, что его кумиром является ивуарийский нападающий Дидье Дрогба.

Он отметил, что в детстве любил смотреть, как играет этот форвард, и всегда хотел походить на него.

Осимхен также отметил, что равняется на своего кумира и рад, что теперь добился успеха в турнире, где Дрогба оставил большой след.

Напомним, что на этой неделе “Наполи” впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

На счету Осимхена 19 голов и 4 результативные передачи в 22 матчах Серии А, а также 4 гола в 5 играх Лиги чемпионов.