Осимхен мог остаться незрячим после жуткой травмы

Форвард “Наполи” Виктор Осимхен мог лишиться зрения после столкновения с Миланом Шкриньяром в ноябре 2021 года.

Как рассказал профессор хирургии Джанпаоло Тартаро, во время операции на лице нигерийцу установили шесть пластин и 18 винтов.

Врач рассказал, что перелом орбитальной кости мог повлечь за собой серьёзные проблемы, вплоть до потери зрения.

“На радость нам, глаз смог вернуться в глазницу, и я думаю, что операция по удалению пластин и винтов Виктору может и не потребоваться”, - сказал он.