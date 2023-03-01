Осимхен мог остаться незрячим после жуткой травмы
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: открытые источники
Форвард “Наполи” Виктор Осимхен мог лишиться зрения после столкновения с Миланом Шкриньяром в ноябре 2021 года.
Как рассказал профессор хирургии Джанпаоло Тартаро, во время операции на лице нигерийцу установили шесть пластин и 18 винтов.
Врач рассказал, что перелом орбитальной кости мог повлечь за собой серьёзные проблемы, вплоть до потери зрения.
“На радость нам, глаз смог вернуться в глазницу, и я думаю, что операция по удалению пластин и винтов Виктору может и не потребоваться”, - сказал он.
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