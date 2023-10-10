Ошибка тен Хага. У Манчестер Юнайтед нет игроков для его стиля

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Рене Меленстен объяснил проблемы в игре «красных дьяволов».

«Рафаэль Варан не может выдерживать такой темп. АПЛ динамична, все движутся со скоростью 100 километров в час. Дело в полузащите – у них нет энергии, поэтому у защиты возникают проблемы.

Эрик тен Хаг хочет высоко прессинговать, играть с высокой интенсивностью. Так же, как в «Аяксе». Но у него нет нужных для этого игроков. У игроков «Манчестер Юнайтед» не тот менталитет, чтобы постоянно оказывать давление. Каземиро, например, вообще не справляется с этим.

У Тен Хага есть определенные идеи по поводу футбола, в который он хочет играть. Но он должен найти способы их осуществить», – сказал Меленстен в эфире ESPN.