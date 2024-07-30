Организаторы Олимпиады перенсли соревнования по триатлону. В чем причина?

Сегодня в Париже состоится четвертый соревновательный день на Олимпиаде-2024, котрый начался со скандала.

Ранним утром, в 10:45 по местному времени должны были состояться соревнования по триатлону среди мужчин. Однако организаторы Олимпиады были вынуждены перенести старт на завтра, 31 июля.

Причина – неудовлетворительное состояние воды в речке Сена. Несмотря на то, что Франция потратила порядка полутора миллиардов евро на очищение Сены, из-за сильных дождей в два первых дня Олимпиады воды снова загрязнилась.

“Несмотря на улучшение качества воды в течение последних часов, показатели на некоторых участках дистанции все еще превышают допустимые пределы”, – говорится в официальном заявлении.

Это означает, что завтра состоятся соревнования по триатлону как у мужчин, так и у женщин.

Напомним, сореванования по триатлону включают в себя плавание, бег и езду на велосипеде.

С полным расписанием всех медальных соревнований на Олимпиаде-2024 сегодняшнего дня вы можете ознакомиться на Dailysports.