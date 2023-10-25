Опубликована сборная самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал виртуальный состав, в который вошли самые дорогие футболисты чемпионата Саудовской Аравии.

Общая стоимость команды оказалась на отметке в 345 миллионов евро.

В ворота специалисты Transfermarkt поставили Яссина Боно («Аль-Хилал», 11 миллионов евро). В защиту они выбрали Роджера Ибаньеса («Аль-Ахли», 28 миллионов евро), Мериха Демираля («Аль-Ахли», 20 миллионов евро) и Эмерика Ляпорта («Аль-Наср», 25 миллионов евро).

В полузащите символической сборной оказались Рубен Невеш («Аль-Хилал», 40 миллионов евро), Фабиньо («Аль-Иттихад», 38 миллионов евро), Отавио («Аль-Наср», 35 миллионов евро), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилал», 40 миллионов евро) и Неймар («Аль-Хилал», 50 миллионов евро).

В атаку специалисты поставили Александра Митровича («Аль-Хилал», 28 миллионов евро) и Малкольма («Аль-Хилал», 30 миллионов евро).