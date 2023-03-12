Опубликована сборная из самых дорогих футболистов в мире

Интернет-портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих футболистов в мире.

Лидером сборной по стоимости является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в € 180 млн.

Всего же вся команда стоит € 1,17 млрд.

В команду кроме Мбаппе вошли: Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, € 60 млн) — Маттейс де Лигт ("Бавария", € 70 млн), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", € 75 млн), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", € 75 млн) — Педри ("Барселона", € 100 млн), Джамал Мусиала ("Бавария", € 100 млн), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, € 110 млн), Филип Фоден ("Манчестер Сити", € 110 млн), Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, € 120 млн) — Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", €170 млн), Килиан Мбаппе (ПСЖ, € 180 млн).