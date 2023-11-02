Опубликован топ-10 рейтинг худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед
Авторитетное издание FourFourTwo представило рейтинг худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед.
Всего в него вошли десять имен, в числе которых есть звездные футболисты.
Топ-10 этого рейтинга выглядит следующим образом.
1. Покупка Бебе в 2010 году.
2. Приобретение Поля Погба в 2016 году.
3. Трансфер Эрика Джемба-Джемба в 2003 году.
4. Приобретение Ральфа Милна в 1988 году.
5. Покупка Донни ван де Бека в 2020 году.
6. Трансфер Алексиса Санчеса в 2018 году.
7. Приобретение Гарри Магуайра в 2019 году.
8. Трансфер Массимо Таиби в 1999 году.
9. Приобретение Джейдона Санчо в 2021 году.
10. Переход Анхеля Ди Марии в 2014 году.
Напомним, что “красные дьяволы” в данный момент идут на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 15-ю очками. Накануне “Манчестер Юнайтед” вылетел из Кубка лиги, уступив на своем поле “Ньюкаслу” со счетом 0:3.