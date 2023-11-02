Опубликован топ-10 рейтинг худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед

Авторитетное издание FourFourTwo представило рейтинг худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед.

Всего в него вошли десять имен, в числе которых есть звездные футболисты.

Топ-10 этого рейтинга выглядит следующим образом.

1. Покупка Бебе в 2010 году.

2. Приобретение Поля Погба в 2016 году.

3. Трансфер Эрика Джемба-Джемба в 2003 году.

4. Приобретение Ральфа Милна в 1988 году.

5. Покупка Донни ван де Бека в 2020 году.

6. Трансфер Алексиса Санчеса в 2018 году.

7. Приобретение Гарри Магуайра в 2019 году.

8. Трансфер Массимо Таиби в 1999 году.

9. Приобретение Джейдона Санчо в 2021 году.

10. Переход Анхеля Ди Марии в 2014 году.

Напомним, что “красные дьяволы” в данный момент идут на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 15-ю очками. Накануне “Манчестер Юнайтед” вылетел из Кубка лиги, уступив на своем поле “Ньюкаслу” со счетом 0:3.