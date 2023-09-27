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Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Новости футбола Сегодня, 04:50
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавил рейтинг самых успешных тренеров в истории футбола по версии журнала FourFourTwo.

Следом за ним в рейтинге расположился представитель Нидерландов Ринус Михелс, а третье место занял его соотечественник Йохан Кройфф.

Если говорить о действующих наставниках, то выше всех находится испанец Хосеп Гвардиола из “Манчетер Сити”

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский также попал в первую десятку.

Топ‑20 тренеров в истории футбола

  • 1. Алекс Фергюсон;
  • 2. Ринус Михелс;
  • 3. Йохан Кройфф;
  • 4. Билл Шенкли;
  • 5. Пеп Гвардиола;
  • 6. Арриго Сакки;
  • 7. Мэтт Басби;
  • 8. Эленио Эррера;
  • 9. Эрнст Хаппель;
  • 10. Валерий Лобановский;
  • 11. Брайан Клаф;
  • 12. Жозе Моуринью;
  • 13. Марчелло Липпи;
  • 14. Джованни Трапаттони;
  • 15. Висенте Дель Боске;
  • 16. Мигель Муньос;
  • 17. Карло Анчелотти;
  • 18. Оттмар Хитцфельд;
  • 19. Нерео Рокко;
  • 20. Луи ван Гал.
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