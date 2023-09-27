Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола
Новости футбола Сегодня, 04:50
Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавил рейтинг самых успешных тренеров в истории футбола по версии журнала FourFourTwo.
Следом за ним в рейтинге расположился представитель Нидерландов Ринус Михелс, а третье место занял его соотечественник Йохан Кройфф.
Если говорить о действующих наставниках, то выше всех находится испанец Хосеп Гвардиола из “Манчетер Сити”
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский также попал в первую десятку.
Топ‑20 тренеров в истории футбола
- 1. Алекс Фергюсон;
- 2. Ринус Михелс;
- 3. Йохан Кройфф;
- 4. Билл Шенкли;
- 5. Пеп Гвардиола;
- 6. Арриго Сакки;
- 7. Мэтт Басби;
- 8. Эленио Эррера;
- 9. Эрнст Хаппель;
- 10. Валерий Лобановский;
- 11. Брайан Клаф;
- 12. Жозе Моуринью;
- 13. Марчелло Липпи;
- 14. Джованни Трапаттони;
- 15. Висенте Дель Боске;
- 16. Мигель Муньос;
- 17. Карло Анчелотти;
- 18. Оттмар Хитцфельд;
- 19. Нерео Рокко;
- 20. Луи ван Гал.
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