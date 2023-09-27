Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавил рейтинг самых успешных тренеров в истории футбола по версии журнала FourFourTwo.

Следом за ним в рейтинге расположился представитель Нидерландов Ринус Михелс, а третье место занял его соотечественник Йохан Кройфф.

Если говорить о действующих наставниках, то выше всех находится испанец Хосеп Гвардиола из “Манчетер Сити”

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский также попал в первую десятку.

Топ‑20 тренеров в истории футбола