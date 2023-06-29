Опубликован свежий рейтинг национальных сборных

На сайте ФИФА представили свежий рейтинг национальных сборных.

Тройка лидеров осталось неизменной – Аргентина, Франция и Бразилия.

В то же время сборная Англии поднялась на четвертое место, обойдя Бельгию, которая теперь занимает пятое место.

На шестое место поднялась Хорватия, котора вытеснила с этой позиции Нидерланды. В топ-10 также входят Италия, Португалия и Испания.