Опубликован список самых дорогих игроков чемпионата Франции
Специалисты представили обновленный рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1.
В рейтинге показали, как стоимость игроков изменилась после последнего промежуточного обновления.
Список самых дорогих игроков чемпионата представил интернет-портал Transfermarkt. Интересно отметить, что девять из десяти первых мест занимают игроки «ПСЖ». На первом месте рейтинга расположился нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе, который также является капитаном сборной Франции.
К слову, от ближайшего преследователя он лидирует с отрывом в 100 миллионов евро.
Вот топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», €180 млн);
2. Рандаль Коло Муани («ПСЖ», €80 млн);
3. Нуну Мендеш («ПСЖ», €65 млн);
4. Ашраф Хакими («ПСЖ», €65 млн);
5. Маркиньос («ПСЖ», €65 млн);
6. Джонатан Дэвид («Лилль», €60 млн);
7. Усман Дембеле («ПСЖ», €60 млн);
8. Мануэль Угарте («ПСЖ», €55 млн);
9. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», €50 млн);
10. Гонсалу Рамуш («ПСЖ», €50 млн).