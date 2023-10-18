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Опубликован список самых дорогих игроков чемпионата Франции

Новости футбола Сегодня, 03:14
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Опубликован список самых дорогих игроков чемпионата Франции Фото: твиттер сборной Франции

Специалисты представили обновленный рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1.

В рейтинге показали, как стоимость игроков изменилась после последнего промежуточного обновления.

Список самых дорогих игроков чемпионата представил интернет-портал Transfermarkt. Интересно отметить, что девять из десяти первых мест занимают игроки «ПСЖ». На первом месте рейтинга расположился нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе, который также является капитаном сборной Франции.

К слову, от ближайшего преследователя он лидирует с отрывом в 100 миллионов евро.

Вот топ-10 самых дорогих игроков французской Лиги 1:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», €180 млн);
2. Рандаль Коло Муани («ПСЖ», €80 млн);
3. Нуну Мендеш («ПСЖ», €65 млн);
4. Ашраф Хакими («ПСЖ», €65 млн);
5. Маркиньос («ПСЖ», €65 млн);
6. Джонатан Дэвид («Лилль», €60 млн);
7. Усман Дембеле («ПСЖ», €60 млн);
8. Мануэль Угарте («ПСЖ», €55 млн);
9. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», €50 млн);
10. Гонсалу Рамуш («ПСЖ», €50 млн).

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Лига 1 Франция
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