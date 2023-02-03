Определился победитель первого круга чемпионата Испании

“Барселона” стала символическим победителем первого круга Ла Лиги.

После 19 сыгранных матчей каталонская команда лидирует с пятиочковым отрывом. от ближайшего преследователя - мадридского “Реала”.

За 19 туров подопечные Хави набрали 50 очков, в то время как у “Реала” 45 баллов.

Третье место занимает “Реал Сосьедад” с 39 очками, а замыкает зону Лиги чемпионов “Атлетико”, у которого 34 очка.