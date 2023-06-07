Определился чемпион Болгарии

В матче 35-го, заключительного, тура чемпионата Болгарии “Лудогорец” на выезде обыграл “Черно Море” со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Победу гостям принес гол Матиаса Тиссеры.

Благодаря победе “Лудогорец” гарантировал себе первое место и на одно очко опередил софийский ЦСКА. Третье место занял софийский ЦСКА 1948.

“Лудогорец” стал чемпионом в 12-й раз подряд и в 12-й раз в истории. Чаще титул выигрывали только ЦСКА (31) и “Левски” (26).