Определились все участницы четвертьфинала олимпийского турнира по теннису

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх прошел третий круг теннисного турнира среди женщин. В этот игровой день определились все участники четвертьфинала.

Последней участницей четвертьфинала стала Ига Свёнтек, которая смогла победить китаянку Сию Ван со счетом 2:0. Польская теннисистка и первая ракетка мира присоединилась в четвертьфинале к: Даниэль Коллинс, Анджелик Кербер, Цинь Вэнь Чжэн, Барбора Крейчикова, Анна Шмидлова, Марта Костюк и Донна Векич.

К слову, именно хорватка Векич совершила самую большую сенсацию на турнире. Она смогла обыграть вторую ракетку мира Коко Гофф со счетом 2:0.

Кроме этого, у нас сформировались все четвертьфинальные пары:

Свёнтек - Коллинс

Кербер - Чжен

Крейчикова - Шмидлова

Костюк - Векич

Матчи четвертьфинала пройдут в среду, 31 июля.