Определились все участники плей-офф женского футбольного турнира на Олимпиаде

В среду, 31 июля, состоялись финальные матчи группового этапа олимпийского футбольного турнира среди женщин.

У нас определились все участницы плей-офф, которые смогли выйти из своих групп. В четвертьфинал прошли: Франция, Канада, США, Германия, Испания, Япония, Колумбия и Бразилия. Именно эти восемь команд разыграют золотые награды.

Четвертьфинальные пары плей-офф олимпийского турнира по футболу среди женщин:

США - Япония

Испания - Колумбия

Канада - Германия

Франция - Бразилия

Матчи плей-офф состоится в субботу, 3 августа.

Также напомним вам, что определились все пары плей-офф на мужском турнире по футболу.