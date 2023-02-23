Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

После завершения стадии 1/16 финала Лиги Европы стали известны все участники 1/8 финала.

Ими стали: “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” (оба - Англия), “Бетис”, “Реал Сосьедад”, “Севилья” (все - Испания), “Ювентус”, “Рома” (оба - Италия), “Унион”, “Байер”, “Фрайбург” (все - Германия), “Спортинг” (Португалия), “Фейеноорд” (Нидерланды), “Ференцварош” (Венгрия), “Фенербахче” (Турция), “Юнион” (Бельгия) и “Шахтер” (Украина).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные - 16 марта.

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