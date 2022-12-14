Определились участники матча за 3 место ЧМ-2022

После завершении стадии ½ финала чемпионата мира-2022 определились участники матча за третье место.

В поединке за бронзовые медали встретятся сборные Хорватии и Марокко. Хорваты в ½ финала проиграли Аргентине (0:3), Марокко уступило Франции (0:2).

Стоит отметить, что Хорватия и Марокко уже играли на ЧМ-2022 на групповом этапе и завершили матч вничью со счетом 0:0.

Хорватия уже становилась бронзовым призером чемпионата мира в 1998 году. Марокканцы впервые добрались до этой стадии.

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