Определились шесть участников 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны шесть из восьми участников ¼ финала Лиги чемпионов.

Ими стали: “Бавария” (Германия), “Челси”, “Манчестер Сити” (оба - Англия), “Интер”, “Милан” (оба - Италия), “Бенфика” (Португалия).

Еще два четвертьфиналиста определятся 15 марта после завершения ответных матчей 1/8 финала. “Наполи” сыграет с “Айнтрахтом” (первый матч - 2:0), “Реал” примет “Ливерпуль” (первый матч - 5:2).

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