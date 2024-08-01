Определились полуфинальные пары женского турнира по теннису на Олмипаде

На Олимпийском турнире по теннису среди женщин прошли все четвертьфинальные матчи и определились полуфинальные пары.

В четверку лучших вышли следующие теннисистки: Ига Свьонтек, Цинь Вэнь Чжэн, Анна Каролина Шмидлова и Донна Векич. Также, сформировались полуфинальные пары:

Ига Свёнтек - Цинь Вэнь Чжэн

Анна Шмидлова - Донна Векич

Матчи пройдут в четверг, 1 августа.

Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день.