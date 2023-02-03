Определились пары полуфиналистов Кубка Италии

“Интер” и “Ювентус” сыграют между собой в полуфинале Кубка Италии сезона 2022/2023.

Вторую полуфинальную пару турнира составят “Кремонезе” и “Фиорентина”.

Отметим, что на этой стадии Кубка Италии будут сыграны два матча - дома и на выезде.

Первые игры пройдут 4-5 апреля, а ответные матчи - 25-26 апреля. Финал турнира пройдет 24 мая.