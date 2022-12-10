Определились пары полуфиналистов чемпионата мира-2022

После завершения стадии ¼ финала стали известны полуфиналисты чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре.

Борьбу за трофей продолжают: Аргентина, Марокко, Франция и Хорватия.

В полуфиналах сыграют:

13 декабря

Аргентина - Хорватия

14 декабря

Франция - Марокко

Не пропустите: Роналду эмоционально отреагировал на вылет Португалии с ЧМ-2022.