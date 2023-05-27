Определились немецкие клубы, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне

Завершился чемпионат Германии и, таким образом, определились все участники еврокубков.

В Лиге чемпионов примут участие чемпион страны “Бавария”, серебряный призер дортмундская “Боруссия”, а также “РБ Лейпциг” и “Унион”, которые заняли 3 и 4 места соответственно.

В Лиге Европы сыграет “Фрайбург”.

Еще два участника еврокубков определятся по итогам финала Кубка Германии, в котором сыграют “РБ Лейпциг” и “Айнтрахт”. Если “Айнтрахт” выиграет трофей, то сыграет в Лиге Европы, а в Лиге Конференций выступит “Байер”. В случае победы “РБ Лейпциг” в Лигу Европы отправится “Байер”, а “Айнтрахт” сыграет в Лиге Конференций.

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