Определились финалисты Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встретятся английский “Манчестер Сити” и итальянский “Интер”.

Решающий поединок состоится 10 июня в Турции на “Олимпийском стадионе Ататюрка” в Стамбуле.

“Интер” ранее трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды проиграл в финале. “Манчестер Сити” лишь однажды был в финале и потерпел поражение.

Стоит отметить, что ранее “Манчестер Сити” и “Интер” в еврокубках не играли.

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