Определились финалисты чемпионата мира-2022
Новости футбола Сегодня, 16:15
После завершения стадии ½ финала на чемпионата мира-2022 определились финалисты.
В решающем матче за трофей сыграют сборные Аргентины и Франции. Матч состоится 18 декабря в городе Лусаил на стадионе “Национальный стадион”.
Аргентина и Франция ранее трижды встречались в рамках чемпионатов мира. На ЧМ-1930 аргентицы одержали победу со счетом 1:0 на групповом этапе. На ЧМ-1978 аргентинцы вновь оказались сильнее, одержав победу со счетом 2:1 в матче 1-го группового этапа. На ЧМ-2018 Франция победила со счетом 4:3 в 1/8 финала.
Аргентина и Франция ранее по два раза становились чемпионами мира. Таким образом, победитель станет трехкратным чемпионом.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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