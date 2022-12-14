Определились финалисты чемпионата мира-2022

После завершения стадии ½ финала на чемпионата мира-2022 определились финалисты.

В решающем матче за трофей сыграют сборные Аргентины и Франции. Матч состоится 18 декабря в городе Лусаил на стадионе “Национальный стадион”.

Аргентина и Франция ранее трижды встречались в рамках чемпионатов мира. На ЧМ-1930 аргентицы одержали победу со счетом 1:0 на групповом этапе. На ЧМ-1978 аргентинцы вновь оказались сильнее, одержав победу со счетом 2:1 в матче 1-го группового этапа. На ЧМ-2018 Франция победила со счетом 4:3 в 1/8 финала.

Аргентина и Франция ранее по два раза становились чемпионами мира. Таким образом, победитель станет трехкратным чемпионом.

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