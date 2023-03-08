Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов

После завершения четырех ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов определились четыре участника ¼ финала.

Ими стали: “Бавария”, обыгравшая ПСЖ (1:0 и 2:0), “Милан”, одолевший “Тоттенхэм” (1:0 и 0:0), “Челси”, победившая дортмундскую “Боруссию" (0:1 и 2:0), а также “Бенфика”, уничтожившая “Брюгге” (2:0 и 5:1).

Остальные четвертьфиналисты определятся по итогам матчей, которые состоятся 14-15 марта.

14 марта

“Порту” - “Интер” - первый матч - 0:1

“Манчестер Сити” - “РБ Лейпциг” - первый матч 1:1

15 марта

“Реал” - “Ливерпуль” - первый матч - 5:2

“Наполи” - “Айнтрахт” - первый матч - 2:0