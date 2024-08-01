Определилась пара финалисток женского Олимпийского турнира по теннису

Определилась финальная пара женского Олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.

Хорватка Донна Векич в полуфинальном поединке уверенно обыграла Анну Каролину Шмидлову в двух сетах. Это первый в карьере Векич выход в финал Олимпиады.

Векич разобралась с соперницей в двух сетах за 1 час и 7 минут - 6:4, 6:0. По ходу матча хорватка допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейка из 6.

Соперницей Донны станет китайская теннисистка Цинь Вэнь Чжэн, которая в полуфинале сенсационно остановила первую ракетку мира Игу Свентек.