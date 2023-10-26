Определена первая участница 1/2 финала малого Итогового турнира WTA 2023
Новости тенниса Вчера, 13:20
Теннисистка из России Дарья Касаткина (WTA 17) стала первой полуфиналисткой турнира WTA Elite Finals 2023.
Теннисистка из России Дарья Касаткина (WTA 17) стала первой полуфиналисткой турнира WTA Elite Finals 2023.
Дарья выиграла обе встречи в группе Азалия. На старте турнира Касаткина обыграла Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 10) со счетом 7:5, 1:6, 6:1, а во 2-м туре выиграла в Магды Линетт (Польша, WTA 23) 6:3, 6:4.
Еще 3 полуфиналистки станут известны по окончанию четвертого игрового дня завтра, 27 октября. В субботу будут сыграны полуфинальные поединке, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.
Группа Азалия
Группа Камелия
Группа Орхидея
Группа Роза
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