Определена первая участница 1/2 финала малого Итогового турнира WTA 2023

Теннисистка из России Дарья Касаткина (WTA 17) стала первой полуфиналисткой турнира WTA Elite Finals 2023.

Дарья выиграла обе встречи в группе Азалия. На старте турнира Касаткина обыграла Барбору Крейчикову (Чехия, WTA 10) со счетом 7:5, 1:6, 6:1, а во 2-м туре выиграла в Магды Линетт (Польша, WTA 23) 6:3, 6:4.

Еще 3 полуфиналистки станут известны по окончанию четвертого игрового дня завтра, 27 октября. В субботу будут сыграны полуфинальные поединке, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.

Группа Азалия

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Группа Камелия

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Группа Орхидея

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Группа Роза