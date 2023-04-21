Определен лучший игрок недели в Лиге Европы

Марокканский нападающий “Севильи” Юссеф Эн-Несири признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы против “Манчестер Юнайтед” (3:0) африканец забил два гола. В борьбе за награду он опередил Адама Гложека ("Байер"), Адриена Рабьо ("Ювентус") и Неманью Матича ("Рома").

В нынешнем сезоне 25-летний Эн-Несири провел за “Севилью” 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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