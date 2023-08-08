Опытный защитник "Манчестер Сити" отказался переходить в "Баварию"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер отказался переходить в мюнхенскую “Баварию”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист ранее дал устное согласие на переход в немецкий клуб. Впрочем, затем он передумал и принял решение остаться в своем нынешнем клубе. Ожидается, что англичанин продлит с клубом контракт, который в данный момент действует до лета 2024 года.

33-летний Уокер выступает за “Манчестер Сити” с 2017 года. Он перешел в клуб из Манчестера из “Тоттенхэм Хотспур”. Сумма трансфера составила 52 миллиона 700 тысяч евро. Всего он провел за “горожан” 255 матчей, забил шесть голов и отдал 18 результативных передач. В составе “Манчестер Сити” Уокер пять раз становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23), два раза выиграл Кубок Англии (2018/19, 2022/23), четыре раза стал обладателем Кубка английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), два раза стал обладателем Суперкубка Англии (2018, 2019), а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023.

Уокер с 2011 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 76 матчей, не забил ни одного гола и отдал девять результативных передач, а также получил 11 желтых карточку и одну красную карточку.