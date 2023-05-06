Опытный защитник "Барселоны" отказывается покидать клуб

Защитник каталонской "Барселоны" Маркос Алонсо решил остаться в команде.

По данным источника, испанец не собирается менять команду в ближайшее время.

Недавно Алонсо провел встречу с высшим руководством. В ходе переговоров было решено, что он будет играть на привычной для себя позиции левого защитника в следующем сезоне.

Решение связано с возможным трансфером Иньиго Мартинеса из "Атлетика" Бильбао.