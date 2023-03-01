Опытный хавбек "Ливерпуля" решил покинуть клуб

Гвинейский полузащитник “Ливерпуля” Наби Кейта решил покинуть клуб, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к африканцу проявляет дортмундская “Боруссия”.

28-летний Кейта в нынешнем сезоне провел за “Ливерпуль” 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи.

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