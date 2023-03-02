Опытный хавбек "Ливерпуля" может перейти в "Фенербахче"

“Фенербахче” проявляет интерес к испанскому полузащитнику “Ливерпуля” Тьяго Алькантаре, сообщает Takvim.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Англичане могут согласиться продать игрока, так как его контракт истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Алькантара провел за “Ливерпуль” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.

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