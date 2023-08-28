Опытнейший защитник Ливерпуля может перейти в Ренн

“Ренн” проявляет интерес к центральному защитнику “Ливерпуля” и сборной Камеруна Жоэлю Матипу, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Ренна” рассматривает кандидатуру камерунца в качестве возможной замены бельгийскому защитнику Артуру Теате, которым интересуются несколько клубов, одним из которых является “Ливерпуль”.

32-летний Матич выступает за “Ливерпуль” с лета 2016 года. Он перешел в английский клуб из гельзенкирхенского “Шальке” на правах аренды. Всего он провел за мерсисайдский клуб 188 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. В составе “Ливерпуля” Матип становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок Англии в 2022 году, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, выиграл Суперкубок УЕФА в 2019 году, а также стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2021/2022. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Матип с 2010 по 2015 год играл за сборную Камеруна. Всего он провел за камерунскую национальную команду 27 матчей и забил один гол.