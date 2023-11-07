Опередил Леброна и Кидда. Йокич оформил еще один трипл-дабл

Сербский баскетболист Денвера Никола Йокич оформил еще один тройной дабл в матче против Нью-Орлеана.

Согласно информации ClutchPoints, благодаря этому достижению, игрок опередил Леброна Джеймса и Джейсона Кидда по количеству тройных даблов в регулярном чемпионате НБА. В предыдущем матче Йокич провел на площадке 36 минут 23 секунды, набрав 35 очков, 14 подборов и 12 передач. Для серба это был 108-й тройной дабл в его карьере. Денвер одолел Нью-Орлеан со счетом 134-116.

Рекордсменом по количеству тройных даблов в истории НБА является разыгрывающий "Клипперс" Рассел Уэстбрук, у которого их 198.

Nikola Jokic put up a MONSTER triple double in the Nuggets’ win over the Pelicans 😱



🔥 35 points

🔥 14 rebounds

🔥 12 assists



🔥 15-of-24 FG

🔥 2-of-6 3PT



Passed LeBron James and Jason Kidd on the all-time triple doubles list with his 108th 🙌 pic.twitter.com/YiNCbFP02L — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 7, 2023

В июне 2014 года Йокич был выбран командой "Денвер Наггетс" на драфте НБА 2014 года под 41-м номером. Летом 2015 года, после сезона, проведенного в Европе, Йокич вернулся в команду, которая выбрала его на драфте. 28 июля 2015 года он подписал контракт с "Денвер Наггетс". В летней лиге НБА его статистика составила в среднем 8 очков и 6,2 подбора за пять матчей.

8 ноября 2015 года он сделал дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов, но команда проиграла "Сан-Антонио Сперс" со счетом 109-98. 10 января 2016 года он отдал в карьере рекордные девять результативных передач, и команда одержала победу со счетом 95-92 над "Шарлотт Хорнетс". 1 февраля он снова побил свой собственный рекорд, сделав дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов, и команда одержала победу со счетом 112-93 над "Торонто Репторс". 8 апреля он установил рекорд по подборам (15), и команда победила "Сан-Антонио Сперс" со счетом 102-98.

По итогам сезона Йокич занял третье место в голосовании за звание Лучшего новичка сезона и попал в Первую команду новичков НБА.