Они обезумели: стала известна реакция "Аль-Хиляля" на выбор Месси

Журналистка Хелена Кондис Эдо рассказала о реакции саудовского клуба “Аль-Хиляль” на решение аргентинца Лионеля Месси перейти в клуб “Интер Майами”.

Как известно, арабы до последнего надеялись подписать аргентинца, предложив ему €1,5 млрд за три года, но Месси выбрал американский клуб.

По словам журналистки, представители “Аль-Хиляля” обезумели, когда узнали о решении игрока.

В прошлом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 20 результативных, проведя на поле 41 матч в составе ПСЖ.