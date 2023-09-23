«Они не роботы» – Эрик тен Хаг не может объяснить плохую форму Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг заявил, что он «заставляет» игроков Манчестер Юнайтед выступать на высоком уровне, но при этом признает, что у них есть свои ограничения и что игроки «не роботы»

У «Юнайтед» начало сезона оказалось ужасным: они проиграли три из первых пяти игр Премьер-лиги, а также проиграли в единственном матче Лиги чемпионов, который они сыграли на данный момент, против мюнхенской Баварии. Сейчас у команды трехматчевая серия поражений, в которой они пропустили 10 голов.

Выступая перед журналистами в преддверии матча с «Бернли» в эти выходные, Тен Хаг сказал, что пытается найти решение.

«Я подталкиваю команду и требую от нее высоких результатов с самого начала сезона, но они люди, а не роботы. Так почему же так происходит, почему не делают того, чего от них ожидают? Я пытаюсь выяснить это, найти и предложить решения, а также стараюсь мотивировать игроков выполнять работу».

«Красные дьяволы» могли похвастаться показателями игры в защите в прошлом сезоне: они пропустили всего 43 гола в Премьер-лиге и сумели не пропустить в 17 матчах. По сравнению с этим, текущий сезон был ужасающим в обороне: они уже пропустили тринадцать голов в шести играх и лишь раз сумели оставить свои ворота «сухими» во всех турнирах. Напомним, что летом клуб расстался с Девидом де Хеа, с которым сотрудничали на протяжении 12 лет, а вместо него подписали Андре Онана из Интера за€52 млн.

Следующий матч команда Тен Хага проведет уже сегодня, отправившись в Бернли.