"Они - дерьмо". Руни оскорбил бывших игроков "Эвертона"

Главный тренер “Ди Си Юнайтед” Уэйн Руни подверг критике бывших футболистов “Эвертона”.

“Невероятно, как быстро все изменилось. В детстве я следил за игрой Данкана Фергюсона, Стаббси и других. Затем я каждый день стал тренироваться и играть с ними. Я быстро понял: ”Они – дерьмо". Конечно, я говорю не обо всех, но это некоторые из них. Я думал, что нам нужно купить других игроков, которые будут лучше. Наверное, я думал, как фанат. Я не мог поверить, что некоторые из них настолько плохи. Я не хочу быть невежливым, но они были недостаточно хороши, чтобы играть за “Эвертон”, - приводит слова Руни Sky Sports.

Руни выступал за “Эвертон” с 2002 по 2004 год, а также с 2017 по 2018 год. Всего он провел за клуб 117 матчей, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач.

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