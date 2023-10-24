Онана про матч с Копенгагеном: Мы прошли еще один трудный момент
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился впечатлениями от матча с «Копенгагеном» (1:0) в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
«Это был фантастический момент для команды и важная победа для нас. Мы прошли через еще один трудный момент и трудный период, поэтому победа так важна, мы счастливы.
Я начинал не так, как начинал в других клубах. Там у меня все получалось очень хорошо сразу. Я начал здесь не так, как хотел, но такова жизнь. Сейчас я счастлив. Это футбол. Невозможно всегда быть на вершине. Быть игроком в «Юнайтед» непросто. Нужно быть большой личностью. Нужно быть сильным. Вот к чему я стремлюсь», - приводит слова Андре Онана официальный сайт УЕФА.
В двух предыдущих матчах в Лиге чемпионов камерунский вратарь пропустил семь голов. Причем не один раз именно он был главным виновником. В игре же с «Копенгагеном» Андре Онана сделал клиншит и отбил пенальти на последней минуте при счете 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».