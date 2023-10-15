«Он выглядит пугающе». Игрок сборной Англии высказался о Беллингеме

Игрок Ньюкасла и сборной Англии Киран Триппьер высказался о своем соотечественнике Джуде Беллингеме. Он считает, что молодая звезда Реала может сыграть решающую роль в составе сборной Англии на Чемпионате Европы 2024 года.

В преддверии матча «трех львов» против сборной Италии Триппьер в интервью сказал, что игра Беллингема впечатляет и пугает.

«В таком юном возрасте, с его зрелостью, мастерством и агрессией, он выглядит пугающе. Но это совсем не удивительно, ведь то что он играет в Мадриде – это стандарт мастерства. Вы можете видеть, что он играет довольно свободно, а игроки вокруг него делают его еще лучше. Больше всего пугает то, что ему всего 20 лет».

Джед Беллингем выглядит впечатляюще в текущем сезоне. В момент его перехода из Боруссии Дортмунд никто не ожидал от него настолько феноменальных результатов и не знал какое влияние он окажет на мадридский клуб.

Болельщики сборной Англии искренне наедятся, что Беллингем сможет сохранить свою великолепную форму до следующего года и помочь национальной команде побороться за титул чемпионата континентального первенства.

Джуд Беллингем провел за реал десять матчей и забил столько же голов. За национальную сборную Англии он выступает с 2020 года и за 26 матчей пока забил три гола.