"Он сказал, что я слишком глуп": болельщик обвинил Это’О в избиении

Алжирский болельщик пожаловался в полицию на то, что его избил президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О.

По словам мужчины, конфликт произошел, когда речь зашла об арбитре Бакари Гассаме. До этого в СМИ писали, что бывший капитан сборной Камеруна якобы предлагал взятку судье, из-за чего его сборную могли исключить из ЧМ-2022.

“Меня избили за то, что спросил его о судье Гассаме. Мне не нужен никакой хайп, не было никаких искажений — меня избили. Когда мы заговорили о Гассаме, Это’О сказал мне, что я слишком глуп для таких разговоров”, - отметил он.