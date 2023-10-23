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"Он сильнее". Почеттино сравнил Мудрика и Зинченко

Новости футбола Сегодня, 02:38
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
"Он сильнее". Почеттино сравнил Мудрика и Зинченко Фото: твиттер Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на шутку игрока “Арсенала” Александра Зинченко в адрес своего подопечного Михаила Мудрика.

Перед очным матчем команд в рамках чемпионата Англии первые заявил, что “оторвет яйца” Мудрику, если тот забьет в их ворота. Так и случилось - Михаил забил, а встреча завершилась ничейным результатом 2:2.

Аргентинский тренер в шутливой форме ответил на вопрос о том, переживает за своего подопечного.

“Ни в коем случае, Миша сильнее его”, - приводит слова тренера Football London.

Напомним, что Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года и его соглашение с командой рассчитано до 2031 года. В этом сезоне украинский футболист принял участие в девяти матчах всех турниров и забил два гола.

В матче против “Арсенала” игроку сборной Украины удалось забить невероятный по красоте гол. Он закинул мяч за шиворот голкиперу “канониров” с дальней дистанции.

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