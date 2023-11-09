"Он просто выставил ногу". Легенды Манчестер Юнайтед высказались об удалении Рэшфорда

Легенды “Манчестер Юнайтед” Оуэн Харгривз и Пол Скоулз не считают, что действующий лидер команды Маркус Рэшфорд получил справедливую красную карточку.

Футболиста уволили в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Копенгагена". Англичанин грубо сыграл против защитника команды соперника Элиаса Йелерте. После проверки видеоповторов (ВАР) арбитр Донатас Румшас показал игроку красную карточку.

"Ни в коем случае это не было красной карточкой. Маркус просто пытался поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрел на мяч. На спорных кадрах, которые увидел арбитр, это выглядело ужасно. Это не было злонамеренным действием, и это не серьезное нарушение правил", - сказал Харгривз в интервью TNT Sports.

Скоулз также выразил сомнения в компетентности судей, назначенных на этот матч.

"Рэшфорд выставил ногу, чтобы перехватить мяч, он даже не смотрел на игрока. Здесь есть сомнения в понимании игры со стороны судей", - сказал Скоулз.