Он поддержал Мбаппе: ПСЖ хочет избавиться от своего капитана
Руководство «ПСЖ» может рассмотреть возможность продажи капитана клуба Маркиньоса.
Как пишет западное издание SPORTS ZONE, боссам французского клуба не понравилось то, что бразильский защитник выразил поддержку нападающему Килиану Мбаппе.
В своей недавней речи Маркиньос заявил, что ему хотелось, чтобы лидер команды продолжил выступления за “ПСЖ”.
Источник отмечает, что руководство клуба разозлилось из-за слов своего капитана. Там уже решили не удерживать футболиста, если получат приемлемое предложение за защитник.
Напомним, что Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года, а его соглашение рассчитано до 2028 года.
В прошлом сезоне он сыграл 44 матча в различных турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и результативную передачу.
По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 65 млн.
Что касается Мбаппе, то он отказался продлевать контракт с клубом и сейчас боссы парижан активно ищут для него новую команду. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Мбаппе остается “Реал”.