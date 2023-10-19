Он не стоит 60 млн фунтов. Экс-игрок Арсенала раскритиковал Кая Хаверца

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас не имеет оптимизма в отношении перспектив Кая Хаверца в составе «канониров».

«На текущий момент Кай Хаверц меня не впечатлил. Он ничего не сделал с тех пор, как присоединился к «Арсеналу». Возможно, он и забил, но это было только потому, что Мартин Эдегор позволил ему реализовать пенальти. Хаверц ещё ничего не показал, и я считаю, что у него проблемы.

Не думаю, что «Арсеналу» следовало подписывать Кая Хаверца. Считаю, это была ошибка. Если вы потратили 60 млн фунтов на нападающего, то ждёте, что он забьет минимум 15 голов за сезон! Не думаю, что это произойдет. У «канониров» нет времени. Сезон может быть долгим, но клубам нужны результаты немедленно. Хаверц был в «Челси» три года и хорошо знает Премьер-лигу. Может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне! Игрокам нужно немедленно адаптироваться – у них нет времени», - приводит слова Вильяма Галласа The Sun.