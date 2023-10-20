Он может играть гораздо лучше. Тен Хаг верит в Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал вратаря Андре Онана, которого нещадно критикуют.

«И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в Премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари – например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа – тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории», - приводит слова Эрика тен Хага Manchester Evening News.

Андре Онана заменил Давида де Хеа на позиции основного вратаря «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» не захотели продлевать контракт с испанцем. Пока у них есть повод об этом жалеть. Андре Онана пропустил 18 голов в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед». Часть из них была виной камерунца в первую очередь. Впрочем, Давид де Хеа пропустил в стартовых 10 матчах за «Манчестер Юнайтед» 17 голов, то есть только на один гол меньше, чем Онана. Испанец провел 12 сезонов в составе «красных дьяволов», болельщики его любили.

Ранее стало известно, что при три игрока «Манчестер Юнайтед» восстановились после травм.