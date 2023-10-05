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Он испытывал боли: Хави рассказал о состоянии Ямала в матче с Порту

Новости футбола Сегодня, 03:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Он испытывал боли: Хави рассказал о состоянии Ямала в матче с Порту Фото: твиттер Барселоны/автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий относительно поведения нападающего Ламина Ямала. Как известно, молодой футболист покинул поле и не вернулся во время матча Лиги чемпионов.

Футболист был заменен на 80-й минуте, после того как ушел с поля на 71-й минуте. Позже стало известно, что испанцу стало плохо и он пошел в уборную, хотя замены не попросил.

"Ламин почувствовал себя плохо и испытывал боли в животе. Мы были вынуждены играть вдесятером, так как он не смог вернуться на поле, а затем произошло удаление Гави. В этом матче у нас случились все возможные неприятности: травмы и недомогание Ламина. Следующий матч ожидает нас в воскресенье, и мы надеемся, что он сможет восстановиться", - приводит слова Хави издание Marca.

Отметим, что Ямал стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Он появился на поле в возрасте 16 лет и 83 дня, превзойдя рекорд, установленный нигерийским игроком Селестином Бабаёро в 1994 году (16 лет и 86 дней).

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